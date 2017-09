Fix! Schalkes Geis geht nach Spanien

Spielt bis Sommer 2018 für den FC Sevilla: Johannes Geis

In Deutschland hat der Deadline-Day-Wahnsinn bereits am Donnerstagabend ein Ende genommen. Doch in Spanien ist das Transferfenster auch am Freitag noch geöffnet: S04-Profi Johannes Geis hat davon profitiert.

Wie der FC Schalke 04 am Freitagabend bekannt gab, verlässt der vor zwei Wochen 24 Jahre alt gewordene Johannes Geis die Königsblauen. Er schließt sich für ein Jahr auf Leibasis dem FC Sevilla an.

Über die Modalitäten des Leihgeschäfts vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

"Es war nicht unser Plan, Geisi abzugeben", sagte Sportvorstand Christian Heidel: "Er ist am gestrigen Abend auf uns zugekommen und bat uns, ihm die Möglichkeit zu geben, für zehn Monate zum FC Sevilla zu wechseln. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dann entschlossen, seinem Wunsch zu entsprechen."

Geis' sportliche Perspektive bei den Knappen sah in den letzten Monaten icht besonders rosig aus. In der frisch gestarteten Spielzeit kam der defensive Mittelfeldmann noch überhaupt nicht zum Einsatz. Unter Ex-Coach Markus Weinzierl reichte es im Saisonendspurt ebenfalls meist nur für einen Bankplatz.

"Ich bin Schalke 04 für die kurzfristige Möglichkeit, nach Sevilla wechseln zu können, sehr dankbar", erklärte Geis.

Geis wechselte im Sommer 2015 vom FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Auf Schalke besitzt der 24-Jährige noch einen Vertrag bis 2019