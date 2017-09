Stimmen: "Hatten heute mehrere Probleme"

Durch ein knappes 2:1 gegen Tschechien hat Deutschland weiterhin beste Chancen auf das Erreichen der WM-Endrunde. Doch trotz des Sieges war lange nicht jeder aus dem DFB-Team zufrieden. Die Stimmen zum Spiel:

Bundestrainer Joachim Löw: "Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich nicht zufrieden. Wir haben gewonnen, das zählt, aber wir haben sehr viel Glück benötigt. Wir haben es nicht geschafft, hinter die Linien zu kommen. Wir haben über das ganze Spiel keine Torchancen herausgespielt und hätten eigentlich mit einem Unentschieden leben müssen. Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht. Ich wollte eigentlich sehr viele offensive Leute auf den Platz bringen. Mit einem Sechser auf dem Platz wollten wir die Räume nutzen, aber das war defensiv dann nicht genug. Wir hatten einach zu viele Ballverluste."

Mats Hummels: "Wir hatten heute mehrere Probleme. Das größte Problem waren leichte Ballverluste. Das kenne ich so nicht von der Nationalmannschaft. Wir waren zu ungeduldig und wollten es erzwingen. Das war nicht der Fußball, den wir spielen wollen und können. Es ist einfach schön so ein Ding in der letzten Minute zu machen und den Sieg mitzunehmen."

Thomas Müller: "Wir haben eindeutig zu viele Fehler gemacht. Wir haben den Tschechen im Spielaufbau oft den Ball serviert und uns das Leben selbst schwer gemacht."

Timo Werner: "Ich habe mich riesig über meinen Treffer gefreut. Es ist gut losgegangen für uns. Die Tschechen waren sehr aggressiv, aber die Führung spielte uns in die Karten. Die Berücksichtigung hat mich gefreut, ich durfte ja schon beim Confed Cup spielen. Es hat bisher mit den Toren gut geklappt. Ich versuche, das Beste herauszuholen. Aber das ist nicht so schwer mit diesen tollen Mitspielern. Wir haben erwartet, dass die Tschechen gut auftreten, weil es ihre letzte Chance war, Jeder wusste, was auf uns zukommt. Im Großen und Ganzen hat uns der letzte Pass gefehlt, das Spiel hatten wir aber immer im Griff."