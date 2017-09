Über acht Millionen sehen DFB-Sieg bei RTL

Timo Werner traf für die DFB-Elf gegen Tschechien

Der Kölner Sender "RTL" hat am Freitagabend bei der Live-Übertragung des WM-Qualifikationsspiels von Weltmeister Deutschland in Prag gegen Gastgeber Tschechien (2:1) eine zufriedenstellende Quote verzeichnet.

Im Schnitt schauten über acht Millionen Zuschauer zu. In der ersten Hälfte verzeichnete "RTL" 7,94 Millionen Fans (Marktanteil: 27,3 Prozent), in den zweiten 45 Minuten schauten sogar 8,54 Millionen (MA: 31,2) zu. Die Nachberichterstattung des WM-Quali-Spiels mit der Zusammenfassung von weiteren WM-Ausscheidungsspielen verfolgten noch drei Millionen Zuschauer (MA: 16,9).