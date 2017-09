Beckham träumt von CR7-Verpflichtung

David Beckham will in Miami ein neues Team aufbauen

Noch im laufenden September soll auch offiziell verkündet werden, was bereits seit längerem ein offenes Geheimnis im US-amerikanischen Fußball ist: Die englische Ikone David Beckham wird federführend einen neues MLS-Team in Miami an den Start bringen.

Der einstige Superstar in Diensten unter anderem von Manchester United und Real Madrid spielte selbst einige Zeit in den USA, lief von 2007 bis 2012 für Los Angeles Galaxy auf. Zur Saison 2020/2021 will Beckham dann sein eigenes Team in der Major League an den Start bringen. Wie die englische Zeitung "Mirror" am Samstag berichtete, träumt Beckham dabei ausgerechnet von der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo.

Der derzeit beste Kicker der Welt soll in drei Jahren im Alter von dann 35 Jahren in die USA wechseln, um seinen letzten großen Vertrag zu unterschreiben. Rund um das portugiesische Idol, derzeit noch in Diensten von Champions-League-Sieger Real Madrid, soll eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt werden, die in der MLS direkt in der ersten Saison auf Titeljagd gehen soll.

MLS-Boss Don Garber hatte zwar jüngst die Marschroute ausgegeben, sich von dem Modell verabschieden zu wollen, immer wieder alternde Stars aus Europa in die Vereinigten Staaten locken zu wollen. Doch beim wohl besten Spieler der Gegenwart dürfte auch der League-Commissioner begeistert sein. "Von solch globalen Ikonen profitiert nicht nur die Liga in Form von Ticketverkäufen und kommerziellen Gewinnen. Sie sind auch Inspirationen für die jungen Menschen hier", wird Don Garber im "Mirror" zitiert.