Gnabry fällt wohl auch gegen Bayern aus

Serge Gnabry muss weiterhin pausieren

Nationalspieler Serge Gnabry droht offenbar eine längere Pause als befürchtet. Der 22-Jährige war zuletzt mit einer Sprunggelenksverletzung aus dem Kreise der Nationalmannschaft abgereist.

Gnabry hatte sich die Verletzung nach einem Pressschlag im Champions-League-Qualifikationsspiel der TSG Hoffenheim beim FC Liverpool zugezogen und fehlte zuletzt auch gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Wie der "kicker" am Samstag meldete, fällt der Offensivmann nun weiterhin aus und damit länger als zunächst befürchtet.

Eigentlich war geplant, dass Gnabry nach einigen Tagen Pause wieder zurück ins Mannschaftstraining kehren könne. Nun soll er weiter lediglich individuell trainieren und sich vollends regenerieren.

Der Außenspieler wird damit mit großer Wahrscheinlichkeit auch gegen den FC Bayern München ausfallen, den die Hoffenheimer am 9. September (ab 18:30 Uhr) im heimischen Stadion begrüßen werden. Gnabry steht beim Rekordmeister unter Vertrag, ist in dieser Saison aber an die Kraichgauer ausgeliehen.