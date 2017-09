"Absolut falsch": LFC widerspricht Barça-Vorwürfen

Coutinho meldete sich zuletzt verletzt

Der hitzige Deadline Day ist vorbei, die Gemüter sind aber immer noch nicht abgekühlt. Im Streit um den geplatzten Transfer von Philippe Coutinho vom FC Liverpool zum FC Barcelona lederten erst die Spanier gegen die Reds. Nun reagierten die Engländer ihrerseits und widersprachen allen Anschuldigungen.

Am Samstag hatte Barcelona eine Rechtfertigungs-Pressekonferenz zum geplatzten Transfer gegeben. Dort erklärte Geschäftsführer Albert Solar: "Nach Wochen der Verhandlungen hat der FC Liverpool am Freitag 200 Millionen Euro für einen Spieler verlangt. Wir gehen allerdings nicht mit dem Klub in ein solches Risiko." Er nannte zwar Coutinhos Namen nicht, es ist jedoch sicher, dass er den Brasilianer meinte.

Den Anschuldigungen aus Katalonien widersprach Liverpool offiziell noch nicht. Doch laut englischen Medienberichten setzen sich die Reds allerdings zur Wehr. Die Anschuldigungen seien "absolut falsch" und "unwahr in jeder Hinsicht", habe der "Telegraph" aus Vereinskreisen des LFC erfahren. Demnach habe der Klub dem FC Barcelona unmissverständlich klar gemacht, Coutinho nicht verkaufen zu wollen.

Keine Verhandlungen am Deadline Day

Das sei dies schon vor wenigen Wochen deutlich gemacht worden. Liverpool erklärte sich gar in einer offiziellen Mitteilung. Dennoch habe Barça am Deadline Day am vergangenen Donnerstag noch einmal beim Verein von Jürgen Klopp angefragt. Die Engländer hätten jedoch zum wiederholten Male erklärt, nicht gesprächsbereit zu sein.

Dementsprechend habe es die von Barcelona angesprochene 200-Millionen-Forderung gar nicht gegeben. Und auch die Offerte Barças über 160 Millionen Euro sei wohl nur ein Gerücht gewesen. Es habe keine Verhandlungen mehr gegeben.

Coutinho selbst hatte vor Wochen ein offizielles Transfergesuch eingereicht. Diesem war aber nicht entsprochen worden. Daraufhin meldete sich Coutinho verletzt, spielte zuletzt aber trotzdem für die brasilianische Nationalmannschaft. Das nächste Match mit dem FC Liverpool steht am 9. September gegen Manchester City an. Wie es bis dahin mit Coutinho weitergeht, ist ungewiss. Seinen Vertrag hatte er erst im Januar für fünf Jahre verlängert.