Neuer Job? Tuchel will nicht antworten

Wann kehrt Thomas Tuchel an die Seitenlinie zurück?

Thomas Tuchel ist seit Ende Mai ohne Verein. Nach dem Pokalsieg mit dem BVB endete beinahe zeitgleich auch sein Engagement in Dortmund. Gerüchte, dass der der Ex-Mainzer künftig in England arbeitet, wollte er nicht kommentieren.

Am Rande des Abschiedsspiels des langjährigen Mainzer Kapitäns Nikolče Noveski, bei dem Thomas Tuchel das "Team Nikolče" coachte, gab der 44-Jährige gegenüber "Sky" ein paar Einblicke in seine Zukunftsplanung. Auf die Frage, ob an den Gerüchten aus England etwas dran sei, wich Tuchel lächelnd aus: "Ich erlaube mir jetzt, darauf nicht zu antworten." Zuletzt wurde er zunächst beim FC Southampton, dann beim FC Chelsea gehandelt.

Vielmehr will er sich noch nicht mit konkreten Aufgaben beschäftigen. "Ich möchte mich gar nicht reinhängen, indem ich sage, das und das brauche ich und dann geht es los." Er sei auch gegenüber seiner Familie und seinem Trainerteam in der Verantwortung: "Wenn man sich zu viele Gedanken macht, schränkt man sich auch zu sehr ein. Wir wollen sehr offen bleiben und wenn es uns packt, merken wir das sehr schnell und werden unserem Bauchgefühl vertrauen."

Dabei sei ein Klub, der in der Champions League vertreten ist zwar verlockend, das hieße allerdings nicht im Umkehrschluss, "dass man sich mit allen anderen nicht beschäftigt", so Tuchel weiter.

Unterdessen habe ihm die jüngste Auszeit gut getan: "Ich kann das sehr gut genießen, auch wenn mir alle unterstellen wollen, dass mir das nicht gelingt. Es ist mir sehr gut gelungen."