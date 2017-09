Schöttel holt zum U19-Einstand Turniersieg

Die österreichische U19-Nationalmannschaft hat am Samstag den Sieg beim Vier-Nationen-Turnier in Norwegen bejubelt. Der ÖFB-Nachwuchs setzte sich gegen Dänemark im Finale mit 4:1 durch, nachdem es am Freitag einen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Gastgeber gegeben hatte. Für den neuen U19-Teamchef Peter Schöttel war es somit ein gelungener Einstand.

Christoph Baumgartner brachte Österreich in der 13. Minute in Front. Nicolas Meister und Kapitän Valentino Müller erhöhten auf 3:0, ehe Norwegen vor der Pause ein Tor aufholte. Nach dem Seitenwechsel machte Alexander Burgstaller mit dem 4:1 in der 72. Minute endgültig alles klar.

>> Ergebnisse und Spielplan ÖFB U19

red