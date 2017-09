Tuchel verteidigt Dembélé: "Er hat es geschafft"

Thomas Tuchel äußerte sich über seinen Ex-Schützling Ousmane Dembélé

Der ehemalige Dortmunder Trainer Thomas Tuchel hat sich mit großem Verständnis über den Abgang von Offensivspieler Ousmane Dembélé zum FC Barcelona geäußert.

Bei "Sky" berichte Thomas Tuchel am Samstagabend, dass es bereits beim Wechsel Dembélés von Stade Rennes zu Borussia Dortmund im Sommer 2016 mal um das Thema Barcelona ging: "Das einzige, was ich dazu sagen möchte ist, dass Ousmane beim ersten Gespräch, als wir uns kennengelernt haben, bereits den Wunsch geäußert hat, dass sein großes Ziel es ist, nach Barcelona zu wechseln. Und das hat er ja jetzt geschafft."

Zum Ende der Transferperiode hat Barça den Transfer tatsächlich realisiert und sich die Dienste des französischen Top-Talent bis zu 148 Millionen Euro kosten lassen.

Auch zum Trainingsstreik des 20-Jährigen, der beim BVB für viel Ärger und Unverständnis gesorgt hatte, äußerte sich der Ex-Coach, mit dem Borussia Dortmund im Mai den Gewinn des DFB-Pokals feierte: "Ich war jetzt natürlich nicht mehr in den Abläufen drin, wieso er das gemacht hat und die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu moralisch wird."

Tuchel und Dembélé mit gegenseitiger Wertschützung

Thomas Tuchel erinnerte gegenüber "Sky" daran, dass Dembélé ein Jahr zuvor einwandfrei gehandelt hatte und trotz großer weiterer Angebote aus Spanien zu seiner Wechselentscheidung in die Bundesliga stand. Der 44-Jährige gab zu: "Als ich so alt war wie er, wäre ich wahrscheinlich gar nicht so standhaft geblieben. Er hätte meines Wissen schon, bevor er zu Dortmund kam, zu namhaften Top-Klubs wechseln können. Aber er hat 'nein' gesagt und immer zu Dortmund gestanden, weil er sein Wort gegeben hat. Das fand ich damals für einen 19-Jährigen bemerkenswert."

Die Wertschätzung Tuchels für den teuersten Spieler der Bundesliga-Geschichte beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Über seinen einstigen Cheftrainer meinte Ousmane Dembélé zuletzt selbst beim klubeigenen Sender "Barça TV": "Ich habe viel gelernt. Er hat nicht gezögert, mir zu erklären, was ich für Fehler mache."