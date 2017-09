Lukaku glücklich über Zlatan-Rückkehr

Romelu Lukaku freut sich auf seinen neuen Teamkollegen Zlatan Ibrahimović

Sturm-Hüne Romelu Lukaku von Manchester United hat sich mit positiven Worten über die anstehende Rückkehr von Superstar Zlatan Ibrahimović geäußert - trotz des bevorstehenden Konkurrenzkampfes.

Wie der belgische Topstürmer bei "Sky Sports" verriet, freut er sich bereits auf das Comeback des Schweden, der noch einmal einen Einjahresvertrag bei ManUnited bekommen hat: "Zlatan wird uns weiterhelfen. Er hat eine Mission und die lautet, die Premier League zu gewinnen und wir wollen ihm dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen."

In seiner ersten Saison bei den Red Devils sicherte sich der 35-Jährige mit dem Gewinn der Europa League zwar einen Titel, kam mit Manchester in der Premier League aber nicht über Platz sechs hinaus. Zum Ende der abgelaufenen Spielzeit zog sich Ibrahimović die schwerste Verletzung seiner Karriere zu und arbeitet seit dem hart an seinem Comeback.

Romelu Lukaku wurde im Sommer für fixe 85 Millionen Euro Ablöse aus Everton geholt und hat als Stoßstürmer bislang in vier Pflichtspielen für Manchester United viermal getroffen.

Ibra will die Meisterschaft mit ManUnited

Obwohl Schwedens Fußballikone die gleiche Position wie Romelu Lukaku einnimmt und Teammanager José Mourinho einen der beiden wohl auf die Bank verbannen wird, freut sich der 24-Jährige auf seinen neuen Mannschaftskollegen: "Ich wusste schon seit einiger Zeit, dass Zlatan unterschreiben wird, aber ich habe es niemandem verraten. Ich freue mich. Wir brauchen seine Persönlichkeit."

Ibrahimović hatte zuletzt mit einem Foto für Aufsehen gesorgt, welches ihn "oben ohne" in körperlich hervorragender Verfassung zeigte. Nach eigener Aussage ist er noch mal zu Manchester United zurückgekehrt, "um zu beenden, was ich begonnen habe."