Heimeroth: Wegen mir landete Neuer nicht in Köln

Manuel Neuer wäre 2006 fast beim 1. FC Köln gelandet

Gladbachs Ersatztorhüter Christofer Heimeroth hat berichtet, dass es vor elf Jahren fast zu einem Wechsel des heutigen Welttorhüters Manuel Neuer zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln gekommen wäre.

Im "Express" erinnerte sich Heimeroth an die gemeinsame Zeit mit dem Mannschaftskapitän des FC Bayern München. Vor zwölf Jahren standen Christofer Heimeroth und Manuel Neuer als Torwart-Trio mit Ex-Nationalkeeper Frank Rost beim FC Schalke 04 unter Vertrag. "Manuel Neuer war damals die Nummer drei auf Schalke und hatte sich mit Köln geeinigt. Der damalige Köln-Trainer Hanspeter Latour wollte ihn", berichtete Heimeroth.

Dass Neuer dann auf Schalke blieb, lag vor allem am mittlerweile 36-jährigen Heimeroth. Dieser wechselte im Sommer 2006 zu Borussia Mönchengladbach, da er sich am Niederrhein mehr Spielzeit erhoffte als in Gelsenkirchen, wo er es nur auf acht Bundesligaspiele brachte. "Dadurch durfte Manuel Neuer nicht zum 1. FC Köln wechseln", erläuterte Heimeroth.

Was dann folgte, ist längst Bundesliga-Geschichte: In der Saison 2006/2007 löste Manuel Neuer Frank Rost als Schalke-Stammtorwart ab und startete seine Weltkarriere, die im Gewinn des Triples 2013 mit dem FC Bayern und dem Weltmeistertitel 2014 ihre Höhepunkte fand.

Christofer Heimeroth kam bisher übrigens auf 43 Bundesliga-Einsätze und steht noch bis zum kommenden Sommer bei der Borussia unter Vertrag.