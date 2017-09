Wales feiert 17-jährigen Matchwinner

Ben Woodburn zieht zum 1:0 ab

Während die walisischen Stars gegen Österreich keine allzu großen Akzente setzen konnten, avancierte am Samstagabend in Cardiff ein Teenager zum Held des Abends. Nicht Gareth Bale oder Aaron Ramsey, sondern der erst 17-jährige Debütant Benjamin Woodburn erzielte das Goldtor zum 1:0-Sieg und schoss den EM-Halbfinalisten damit in eine gute Ausgangsposition im Kampf um ein WM-Ticket.

Keine fünf Minuten waren seit seiner Einwechslung vergangen, als Woodburn nach einer unfreiwilligen Kopfballvorlage von Aleksandar Dragović ÖFB-Keeper Heinz Lindner mit einem Distanzschuss bezwang. "Der Ball kam aus der Luft und ich habe einfach versucht, ihn so schnell wie möglich zu schießen."

Danach war der Liverpool-Jungprofi von Glücksgefühlen überwältigt. "Das ist einfach nur großartig. Ein Traum ist wahr geworden. Ich werde nicht schlafen können." Real-Star Bale ergänzte: "Wir werden ihn heute Nacht nicht schlafen lassen."

Bale selbst führt die Liste der jüngsten walisischen Nationalteam-Torschützen an, seit er im Alter von 17 Jahren und 35 Tagen am 7. Oktober 2006 gegen die Slowakei einnetzte. Zweiter in dieser Liste ist nun der 17 Jahre und 322 Tage alte Woodburn.

Jüngster Liverpool-Torschütze aller Zeiten

In einem nicht minder prestigeträchtigen Ranking steht der Youngster aber sogar auf Platz eins. Mit seinem Treffer am 29. Oktober 2016 im League Cup gegen Leeds im Alter von 17 Jahren und 45 Tagen wurde Woodburn zum jüngsten Kicker, der jemals für Liverpool ein Tor in einem Bewerbsspiel erzielte.

Dem im englischen Chester geborenen Offensivspieler, der auch für England hätte spielen können, scheint eine spektakuläre Karriere bevorzustehen. Allerdings warnte der walisische Teamchef Chris Coleman davor, Woodburn nun in den Himmel zu heben und ihn schon mit Bale oder Ryan Giggs zu vergleichen. "Ich kenne das Geschäft. Ben weiß, dass ihm noch viel Arbeit bevorsteht."

Zugleich spendete Coleman seinem neuen Hoffnungsträger auch großes Lob. "Er hat unheimlich viel Talent und Selbstvertrauen. Vor ihm liegt noch ein weiter Weg, doch er hat alle Attribute, um ein großer Spieler zu werden."

Die nächste Talentprobe kann Woodburn schon am Dienstag ablegen, wenn es auswärts gegen die Republik Moldau geht. "Dieses Spiel ist unheimlich wichtig für uns, das müssen wir unbedingt gewinnen", betonte Coleman.

Sein Team liegt als Gruppendritter nur noch zwei Punkte hinter den zweitplatzierten Iren, die zum Abschluss am 9. Oktober in Cardiff gastieren. Selbst die vier Zähler entfernten Serben können die Waliser noch abfangen, sofern der Spitzenreiter etwa am Dienstag in Irland und am 6. Oktober in Wien Punkte liegen lässt.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe D

apa/red