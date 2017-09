So spannte Lehmann Ex-BVB-Star die Freundin aus

Knut Reinhardt wurde mit dem BVB Meister und Champions-League-Sieger

Der ehemalige Nationalspieler Knut Reinhardt hat in seinem Buch "Wenn Fußball Schule macht" über seine schwere Zeit Ende der 1990er Jahre bei Borussia Dortmund geschrieben, als ihm Torwart Jens Lehmann seine damalige Freundin Conny ausspannte - die Mutter des gemeinsamen Sohnes Lasse.

Inzwischen ist Ex-Profi Reinhardt seit einigen Jahren als Lehrer an einer Dortmunder Grundschule tätig. Die Affäre war innerhalb der Mannschaft des BVB scheinbar ein offenes Geheimnis, nur Reinhardt selbst hatte offenbar nichts mitbekommen. Sein damaliger österreichischer Teamkollege Wolfgang Feiersinger schenkte ihm dann reinen Wein ein.

"Conny hat einen anderen. Alle Welt weiß davon", schrieb Reinhardt über die Konversation mit Feiersinger. Er fragte dann Feiersinger, wer es denn sei und dieser antwortete: "Einer vom BVB." Schließlich bekam der U20-Vize-Weltmeister heraus, dass es Lehmann war. Conny verließ schließlich Reinhardt und ist seit geraumer Zeit mit Lehmann verheiratet.

"Harte, aber auch heilende Zeit"

"Es fiel mir sehr schwer, mich so zu öffnen und diese intimen Dinge zu Papier zu bringen. Aber ich habe mich dafür entschieden, diese Geschichte mit aufzuschreiben, um zu zeigen, dass jeder einmal in ein privates Loch fallen kann", sagte Reinhardt der "Bild am Sonntag".

Lehmann habe seinen Sohn Lasse "gut erzogen, dadurch hatten wir des Öfteren Kontakt". Was damals abgelaufen sei, würde er aus heutiger Sicht als "hart, aber auch heilend" bezeichnen. Ohne die damalige Entwicklung hätte ich meine heutige Frau nicht kennengelernt."

Reinhardt ist inzwischen mit Ehefrau Helena glücklich verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne. Insgesamt ist er Vater von vier Kindern.