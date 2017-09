Turan-Abgang von Barça in Kürze fix?

Arda Turan hat in Barcelona keine sportliche Zukunft mehr

Arda Turan steht beim FC Barcelona schon lange auf dem Abstellgleis. In der nächsten Woche könnte ein Abgang des Türken nun noch klargemacht werden. So heißt es zumindest in spanischen Medien.

So vermeldete die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo", dass vor allem der türkische Spitzenklub Galatasaray Istanbul an einer Verpflichtung interessiert sei. Ein Wechsel an den Bosporus wäre noch möglich, weil in der Türkei das Transferfenster erst am Freitag um 23:00 Uhr schließt.

Der 30-jährige Turan hat sich seit seinem Wechsel zu den Katalanen nie richtig durchsetzen können. In der abgelaufenen Spielzeit brachte er es immerhin auf 14 Startelfeinsätze. Doch konstant konnte er sich nie in der Anfangsformation etablieren.

Bei Galatasaray stand der Mittelfeldmann bereits zu Beginn seiner Karriere unter Vertrag. Zwischen 2005 und 2011 reifte er bei den Löwen zum Starspieler seines Heimatlandes, ehe sich im Sommer 2011 Atlético Madrid anschloss in auch in der Primera División überzeugte.

Galatasaray soll sich schon seit mehreren Wochen um eine Rückkehr Turans bemühen. Die Türken streben dabei wohl zunächst ein Ausleihgeschäft an, um einer hohen Ablöseforderung Barcelonas aus dem Weg zu gehen. Vertraglich ist Turan noch bis 2020 an Barça gebunden.