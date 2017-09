Löw wütet nach Pöbeleien deutscher "Fans"

Joachim Löw hat sich deutlich von den deutschen Chaoten distanziert

Der Einsatz von Weltmeister Sami Khedira im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Montag (20:45 Uhr bei "RTL") in Stuttgart ist weiter offen. Für eine andere "Baustelle" fand Bundestrainer Joachim Löw derweil deutliche Worte.

"Sami hat am Samstag individuelles Training absolviert, mal sehen, ob er voll belastbar ist", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag. Eine Entscheidung sollte nach dem Abschlusstraining am Abend erfolgen.

Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte am Freitag in Prag gegen Tschechien (2:1) wegen einer Kniereizung pausiert. In Vertretung von Manuel Neuer trug deshalb Thomas Müller die Kapitänsbinde.

Die deutschen Weltmeister haben in der Qualifikation für Russland 2018 eine makellose Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen. Sie können in der Europa-Gruppe C mit dem achten Sieg vorzeitig das WM-Ticket lösen, falls der Verfolger Nordirland nicht gegen Tschechien gewinnt.

Löw über Pöbel-Fans: "Bin sehr, sehr angefressen"

Mit großem Zorn hat Bundestrainer Löw am Sonntag außerdem auf die Pöbeleien einiger deutscher Fans beim Auswärtsspiel in Tschechien reagiert. Löw distanzierte sich in aller Deutlichkeit vom "zutiefst verachtenswerten" Verhalten deutscher "Chaoten" beim Qualispiel in Prag gegen Tschechien (2:1): "Ich bin voller Wut und wirklich sehr, sehr angefressen", sagte Löw über die Vorfälle am Freitagabend.

Dort hatten etwa 200 deutsche Problemfans mit Provokationen, Pöbeleien und vereinzelten nationalsozialistischen Rufen "die Bühne des Fußballs und eines Länderspiels benutzt und mit ihrem oberpeinlichen Auftreten viel Schande über unser Land" gebracht, wie Löw in Stuttgart sagte.

Forderung nach mehr Sanktionen

Löw sprach von "unsäglichem Verhalten, diese Chaoten wollen wir nicht! Wir sind nicht deren Nationalmannschaft, das sind nicht unsere Fans". Die Nationalmannschaft stehe für ein "respektvolles, tolerantes und weltoffenes Deutschland" und wolle so auch im Ausland auftreten.

#Löw: "Bin wütend, dass sogenannte Fans Bühne eines Länderspiels nutzen, um mit oberpeinlichem Auftreten Schande über unser Land zu bringen" — Die Mannschaft (@DFB_Team) 3. September 2017

Der Bundestrainer forderte, "dass wir jetzt nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen sollten und verlangte "absolut harte Sanktionen". Daher sei es "vollkommen richtig" gewesen, dass die Mannschaft in Prag nach dem Spiel nicht zu den deutschen Fans gegangen sei.