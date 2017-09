Werners Rückkehr: Löw mahnt zu fairem Umgang

Joachim Löw auf der Pressekonferenz am Sonntag

Timo Werner kehrt als Nummer eins der Stürmer-Hierarchie in seine alte Heimat Stuttgart zurück. Beliebt ist er deshalb dort noch lange nicht.

Timo Werner weiß, was ihn erwartet. "Ich freue mich auf Stuttgart", sagte der Nationalstürmer vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte am Montag (20:45 Uhr bei "RTL") zum WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen, "auch wenn da irgendwelche Pfiffe kommen, das ist mir relativ egal. Ich spiele mein Spiel."

Und das tut das einstige Stuttgarter "Wunderkind" inzwischen so erfolgreich, dass er im Team des Weltmeisters zum Stürmer Nummer eins aufgestiegen ist. Vor Werners erstem Auftritt in Stuttgart als Profi von RB Leipzig appellierte Löw außerdem noch einmal eindringlich an die Fans in der ausverkauften Stuttgarter Mercedes-Benz Arena, die "oberpeinlichen" Pöbeleien gegen seinen Stürmer Nummer eins tunlichst zu unterlassen.

"Das ist nicht fair, schon gar nicht mehr lustig", sagte Löw. Werner spiele "mit größter Freude und Leidenschaft für Deutschland", deshalb erwarte er, Löw, einen "fairen Umgang".

Draxler kehrt in die Startelf zurück

Der Bundestrainer plant im Qualispiel in Stuttgart gleich mehrere Umstellungen. "Es wird auf jeden Fall zwei, drei Wechsel geben", versichterte er bei der Pressekonferenz am Sonntag.

Er verriet, dass der in Prag gegen Tschechien (2:1) eingewechselte Confed-Cup-Kapitän Julian Draxler in der Mercedes-Benz Arena von Beginn an auflaufen werde, "weil er im Training einen sehr guten Eindruck gemacht hat". Marc-André ter Stegen wird dagegen seinen Platz im deutschen Tor behalten und erneut Kapitän Manuel Neuer vertreten.

Darüber hinaus gebe es "zwei, drei Fragezeichen", berichtete Löw. Unabhängig vom Personal betonte Löw: "Mir ist es relativ wurscht, wer auf welcher Position ist , aber die Positionen müssen besetzt sein!" Das sei in Prag nicht immer der Fall gewesen. "Flexibilität ja, aber die Mannschaft muss erkennen, welche Räume sind offen, welche muss ich besetzen. In Tschechien haben wir das schlecht gemacht, das können wir besser."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (25 Jahre/15 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (22/21), Hummels/Bayern München (28/58), Rüdiger/FC Chelsea (24/18) - Younes/Ajax Amsterdam (24/4), Hector/1. FC Köln (27/34) - Khedira/Juventus Turin (30/70) - Müller/Bayern München (27/86), Draxler/Paris St. Germain (23/36) - Stindl/Borussia Mönchengladbach (29/7), Werner/RB Leipzig (21/7)

Trainer: Löw

Norwegen: Jarstein/Hertha BSC (32 Jahre/47 Länderspiele) - Svensson/AZ Alkmaar (24/9), Nordtveit/1899 Hoffenheim (27/33), Skjelvik/Rosenborg BK (26/5), Alesaami/US Palermo (26/15) - Elyounoussi/FC Basel (23/9), Berge/KRC Genk (19/4) oder Selnæs/AS St. Etienne (23/10), Johansen/FC Fulham (26/36), Møller Dæhli/FC St. Pauli (22/17) - King/AFC Bournemouth (25/29), Sørloth/FC Midtjylland (21/8)

Trainer: Lagerbäck

Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)