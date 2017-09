Ligapokal-Aus für Podolski-Klub

Lukas Podolski ist mit Kobe aus dem Ligapokal ausgeschieden

Weltmeister Lukas Podolski ist mit seinem japanischen Erstliga-Klub Vissel Kobe im Ligapokal-Viertelfinale ausgeschieden. Nach einem 0:0 im ersten Duell und dem 0:2 im Rückspiel bei Gamba Osaka am Sonntag scheiterte das Team um den 32 Jahre alten Ex-Nationalspieler vorzeitig im Ligacup.

Der Ex-Münchner und -Kölner spielte gegen den Tabellensiebten zwar durch, konnte aber keinen Treffer in seiner ersten Ligapokal-Saison in Japan erzielen.

Auch in der Liga hatte Podolskis Verein trotz der Entlassung des brasilianischen Trainers Nelsinho nach drei Niederlagen in Folge in den nächsten beiden Spielen unter dem Assistenten Takayuki Yoshida keinen Sieg einfahren können. Nach dem 24. Spieltag steht Kobe auf dem 11. Platz der J-League.