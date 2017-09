Sax rückt für Sabitzer ins ÖFB-Team nach

Max Sax steht erstmals im ÖFB-Teamkader

Österreichs Nationalmannschaft muss am Dienstag in der WM-Qualifikation in Wien gegen Georgien auch auf Marcel Sabitzer verzichten.

Der Leipzig-Legionär reiste wegen eines Blutergusses in der linken Wade ab, für ihn wurde Maximilian Sax nachnominiert. Der Admira-Profi steht damit erstmals im A-Team-Aufgebot. Zuletzt sorgte der Flügelspieler mit seinen Wechselabsichten für Aufsehen.

>> Sax: "Ich wollte zur Austria"

apa/red