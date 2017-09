Dank Robben: Oranje wahrt Minimalchance

Elftal-Kapitän Arjen Robben traf zum 2:0

Die niederländische Nationalmannschaft hat die Chance auf eine Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland gewahrt.

Oranje besiegte am Sonntag Bulgarien in Amsterdam 3:1 (1:0) und holte drei Tage nach dem 0:4-Debakel in Frankreich den dringend benötigten Dreier.

Davy Pröpper (7./80.) per Doppelpack und Kapitän Arjen Robben (67.) sorgten mit ihren Toren für den verdienten Sieg. Georgi Kostadinov (69.) erzielte für die Gäste den Anschlusstreffer.

Angeführt vom starken Daley Blind beherrschten die Hausherren, WM-Dritter von Brasilien 2014, über weite Phasen das Geschehen und sahen nach der 2:0-Führung schon wie der sichere Sieger aus. Doch die Bulgaren von Coach Petar Hubchev kämpften nach dem Anschluss bis zur letzten Minute, haben nun aber keine Chance mehr auf die Teilnahme an der WM.

Die Elftal, die bereits die Europameisterschaft 2016 in Frankreich verpasst hatte, schob sich zum Auftakt des achten Spieltages in der Gruppe A mit 13 Punkten vorbei an den Bulgaren (12) auf Rang drei.

Bundesliga-Duo trifft bei Schweden-Gala

Unterdessen feierte Konkurrent Schweden in Weißrussland einen souveränen 4:0 (3:0)-Sieg und sprang vorübergehend mit 16 Punkten auf Platz eins. Frankreich kann allerdings schon mit einem Remis im Heimspiel gegen Luxemburg die Tabellenführung zurückerobern.

Leipzig-Legionär Emil Forsberg (18.) eröffnete den schwedischen Torreigen, Christoffer Nyman (24.) von Eintracht Braunschweig, der ehemalige HSV-Stürmer Marcus Berg (37.) und Andreas Granqvist (84., Foulelfmeter) erhöhten für die Skandinavier.

Am zehnten und letzten Spieltag kommt es in den Niederlanden zum wohl entscheidenden Aufeinandertreffen mit Schweden um Playoff-Platz zwei. Zuletzt hatte sich Oranje 2002 nicht für eine WM-Endrunde qualifiziert.

In der Gruppe B besiegten die Färöer Andorra im Duell der Fußball-Zwerge mit 1:0 (1:0). Vor dem Spitzenspiel in der Gruppe H zwischen Tabellenführer Belgien (19) und Verfolger Griechenland (13) setzte sich Estland in Tallinn gegen Zypern dank eines Last-Minute-Treffers 1:0 (0:0) durch.

Die neun europäischen Gruppensieger erreichen direkt die WM-Endrunde 2018 in Russland, die acht besten Gruppenzweiten spielen in den Playoffs vier weitere WM-Plätze aus.