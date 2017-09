Tedesco: Höwedes-Abgang "unglaublich Schade"

Domenico Tedesco hätte sich einen Verbleib von Domenico Tedesco gewünscht

Seit dem Sommer hält Domenico Tedesco die Zügel auf Schalke in der Hand, mit gerade mal 31 Jahren. Der Junge Coach soll die Knappen zurück zu alten Erfolgen führen, hat jedoch auch bereits einige kritische Stimmen geerntet.

Vor allem die unerwartete Absetzung des langjährigen Kapitäns Benedikt Höwedes, die in dessen Wechsel zu Juventus Turin gipfelte, wird von vielen Fans der Königsblauen negativ gesehen. Im Interview mit dem "kicker" bezog Tedesco Stellung.

Er habe in mehreren Gesprächen mit Höwedes klar formuliert, dass man ihn brauche und lediglich einen neuen Impuls setzen wollte. Dass Höwedes zu Saisonbeginn nicht in der Startelf stand, begründet der einstige Aue-Trainer mit der Fitness des Nationalspielers, der diese Meinung laut Tedesco teilte. Vor dem Spiel gegen Hannover hätte Höwedes zudem bestätigt, "dass er nach wie vor Teil des großen Ganzen sein will."

Tedesco: "Mir gegenüber hat Benedikt das so nicht kommuniziert"

Dass der 28-Jährige anschließend mit seinem Wechselwunsch an Manager Christian Heidel herangetreten ist, überrascht Tedesco. "Mir gegenüber hat Benedikt das so nicht kommuniziert. Er hat mir gesagt, dass er sich zwar umschaue, eigentlich aber nicht wechseln wolle. Einen Tag später sagt mir unser Manager, dass Benedikt zum Medizincheck nach Turin fliegt."

Eine Entscheidung, die Tedesco bereut: "Ich fand das unglaublich schade, zumal wir damit überhaupt nicht geplant haben. Benedikt hätte auch bei uns eine tragende Rolle gespielt, weil er herausragende Qualitäten besitzt. [...] Vielleicht wäre er nicht immer zum Einsatz gekommen, ich kann aber niemandem eine Stammplatzgarantie geben, auch nicht einem langjährigen Kapitän." Ein Benedikt Höwedes brauche zudem keine Binde, um voranzugehen, so Tedesco.

Höwedes-Rückkehr würde Tedesco freuen

Böses Blut herrsche zwischen Tedesco und Höwedes dennoch nicht. Sollte sich Höwedes nach seiner Leihe für eine Rückkehr nach Gelsenkirchen entscheiden, steht die Tür zumindest offen: "Absolut. Dann würden wir froh sein, dass er zurück ist."

Auch zur Personalie Johannes Geis, der S04 ebenfalls für ein Jahr auf Leihbasis verlassen hat, äußerte sich Tedesco. "Mir ist es schwergefallen, dem Wechsel zuzustimmen, zumal sich - unabhängig von seinen Fähigkeiten - unsere Kadergröße noch weiter außerplanmäßig reduziert", erklärte Tedesco. Schlussendlich habe man sich in der Pflicht gesehen, dem Wunsch zu entsprechen.

Dass ihm durch die beiden Last-Minute-Wechsel nun nur noch 22 Akteure zur Verfügung stehen, sieht Tedesco durchaus kritisch, weiß aber auch, dass die Situation sich nicht ändern lässt: "Wir hatten mit zwei Spielern mehr gerechnet, müssen die Situation nun aber so annehmen und hoffen, dass die Verletztenliste bis zum Jahresende kurz bleibt", hofft Tedesco und stellt klar: "Der Kader ist nun so, wie er ist."