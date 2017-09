RB-Kapitän: Keïta-Transfer ohne "Signalwirkung"

Willi Orban ist seit dieser Saison Kapitän von RB Leipzig

Mit Naby Keïta verliert RB Leipzig am Ende der Saison einen seiner besten Spieler an den FC Liverpool. Darüber, dass im nächsten Sommer noch mehr Top-Leute die Roten Bullen verlassen könnten, macht sich der neue RB-Kapitän Willi Orban allerdings keine Sorgen.

"Ich sehe keine Signalwirkung darin", erklärte der 24-Jährige im "kicker"-Interview: "Jetzt von Nabys Transfer abzuleiten, dass im nächsten Sommer der und der weggeht, das sehe ich nicht. Wir entwickeln uns als Mannschaft und als Verein weiter, und Naby hat sich noch schneller entwickelt. Dann stellen ganz große Vereine eben Anfragen."

Dass Keïta die Möglichkeit hat, zu einem Topklub auf die Insel zu wechselt, freut Orban: "Für Naby geht ein Traum in Erfüllung, wenn er in Liverpool spielt." Außerdem sei die vorzeitige Einigung eine optimale Lösung. "Alle haben Gewissheit, auch Naby. Er kann sich jetzt voll auf die Saison konzentrieren", so Orban.

Auch über einen Neuzugang freut sich der Innenverteidiger. Am letzten Tag der Transferfrist hat RB Kevin Kampl von Bayer Leverkusen verpflichtet. "Es bereichert unseren Kader, dass wir ihn haben", sagte Orban und ergänzte: "So wie ich Kevin kennengelernt habe, ist er ein Spieler, der sehr gut in unsere Mannschaft passt. Kevin braucht keine Anlaufzeit, aus seiner Salzburger Zeit weiß er, wie wir spielen."

Yes! #💪 Great team performance. #1.Heimsieg #amazing #win #soccer #bundesliga #rbleipzig A post shared by Willi Orban (@williorban4) on Aug 27, 2017 at 11:56am PDT

"Ich bin nicht abgeneigt zu verlängern"

Orban äußerte sich außerdem zu seiner Zukunft bei den Leipzigern. "Ich bin nicht abgeneigt zu verlängern", kommentierte der Abwehrmann seinen 2019 auslaufenden Vertrag. Erste Gespräche mit den RB-Verantwortlichen sollen bereits stattgefunden haben. "Es ist Stand jetzt aber noch keine Einigung zustande gekommen."

Dass Orban bislang noch nicht von Joachim Löw berücksichtigt wurde, weiß der ehemalige Lautern-Profi einzuordnen. "Auf meiner Position gibt es Topspieler. Mein Fokus liegt weiterhin darauf, Leistung zu bringen. Wenn dann eine Einladung käme, würde ich mich freuen - und sie definitiv nicht ablehnen."

Weil sein Vater Ungar ist und seine Mutter aus Polen kommt, könnte Orban neben Deutschland auch für diese beiden Länder spielen. Mit einer Entscheidung will sich der 24-Jährige allerdings Zeit lassen: "Es gibt keinen Zeitpunkt und auch kein Alter, bis zu dem ich das entschieden haben will."