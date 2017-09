Inter plant 60-Mio.Offerte für Bayerns Vidal

Arturo Vidal soll erneut in den Fokus von Inter gerückt sein

Zumindest in den großen europäischen Ligen ist das Transferfenster längst geschlossen, Gerüchte schießen aber dennoch weiterhin ins Kraut. Im Fokus steht diesmal Bayern Münchens Mittelfeldstratege Arturo Vidal.

Der Chilene, der jüngst mit Skandalen und Aussetzern in die Schlagzeilen geriet, soll einmal mehr das Interesse des Mailänder Spitzenklubs Inter auf sich gezogen haben. Die Nerazzurri wurden bereits in der Vergangenheit mehrfach mit einem Transfer des 30-Jährigen in Verbindung gebracht.

Wie "Tuttosport" berichtet, will Inter im Winter den nächsten Angriff starten und Bayerns Standfestigkeit mit einer 60-Millionen-Euro-Offerte testen. Eine gewaltige Summe, für den Südamerikaner, dessen Vertrag an der Säbener Straße im Sommer 2019 endet. Zudem lockt Inter angeblich mit einem Jahressalär von 7,5 Millionen Euro. Vidal würde damit zum Spitzenverdiender in der Modestadt aufsteigen.

Serie A nur im Juventus-Trikot?

Als Stolperstein könnte sich laut chilenischen Medien allerdings die Liga-Zugehörigkeit Inters erweisen. Angeblich steht Vidal einem Wechsel ins italienische Oberhaus aus Respekt vor seinem Ex-Arbeitgeber Juventus eher skeptisch gegenüber.

Cada día que pasa me siento mejor!!!💪🏽💪🏽💪🏽así que junten miedo que este año será mío!!!👊🏼👊🏼👊🏼🇨🇱🇩🇪🇨🇱🇩🇪 A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Aug 2, 2017 at 3:02pm PDT

Für die Alte Dame bestritt der Rechtsfuß zwischen 2011 und 2015 124 Liga-Partien, erzielte 35 Tore und legte 22 Treffer auf. In dieser Zeit gewann Juve mit Vidal zudem viermal den Scudetto, holte 2015 den Pokal und erreichte 2015 das Finale der Champions League.

Auch die Bereitschaft der Bayern, einem Deal zuzustimmen, darf hinterfragt werden. Gerüchte über kolportierte Inter-Angebote für Vidal fegte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zumindest in diesem Sommer deutlich vom Tisch.

"Ich kann Arturos Abschied zu 100 Prozent ausschließen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", sagte Rummenigge. "Ich habe mit niemandem von Inter gesprochen. Ich habe nur gelesen, was geschrieben wurde."