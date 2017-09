Tuchel spricht über den Tag seiner Entlassung

Ist seit Ende Mai nicht mehr Trainer des BVB: Thomas Tuchel (Mitte)

Nach dem großen Triumph kam der Rauswurf: Gut drei Monate ist es mittlerweile her, dass Thomas Tuchel nur zwei Tage nach dem Gewinn des DFB-Pokals als Trainer von Borussia Dortmund seinen Hut nehmen musste.

Noch am Tag seiner Entlassung meldete sich der Coach über einen frisch erstellten Account im sozialen Netzwerk Twitter zu Wort. "Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht", erklärte er damals, doch danach herrschte Stille. Nun hat sich Tuchel erstmals ausführlicher zu seiner Entlassung geäußert.

Wie die "Welt" schon vorab berichtet, hat der Pokal-Sieger-Coach der Schwarzgelben in einem Interview mit dem "ZEITmagazin MANN" den Tag seines Rauswurfes geschildert. Demnach habe der 44-Jährige bis zuletzt daran geglaubt, dass er beim BVB weiterarbeiten dürfe.

"Keineswegs immer das Opfer"

Seine Frau hingegen habe schon früh gespürt, dass Tuchel nach besagtem Termin am 30. Mai 2017 kein Dortmund-Coach mehr sein wird. "Das war's, du bist in 20 Minuten wieder da", soll sie gesagt haben, berichtete der Übungsleiter, dessen eigene Gedanken anders ausgesehen haben sollen: "Der Termin war in einem Hotel, nicht auf dem Vereinsgelände, wer weiß, dachte ich, vielleicht gibt's ein gemeinsames Essen und ein klärendes Gespräch."

Spätestens beim Betreten des Konferenzsaals sei ihm aber klar geworden, dass seine Frau Recht hatte. Es folgte ein Gespräch, das keine 15 Minuten dauerte und eine Trennung vom BVB. "Wenn starke Persönlichkeiten aufeinandertreffen, entsteht Reibung", erklärte Tuchel die zwischenmenschlichen Probleme, die am Ende den Ausschlag für seine Entlassung gegeben haben, und fügte hinzu: "Da bin ich keineswegs immer das Opfer, um Gottes willen."

"Wollte meinen Anspruch auf die anderen übertragen"

Seine Ungeduld mit anderen Menschen habe ihm bereits öfter im Weg gestanden, gab Tuchel zu, der eine Episode aus seiner Kindheit schilderte. Als er zehn Jahre alt war, habe er den Keeper seines Teams in einer Weise beschimpft, dass dieser sich geweigert habe, weiter im Tor zu spielen. "Mein Vater hat zu mir gesagt: 'Das geht nicht, Thomas, selbst wenn du recht hast.' Ich musste mich bei unserem Torwart entschuldigen", so Tuchel.

Einige Jahre später, bei einem Turnier der Schulmeisterschaften, war der heute 44-Jährige so sauer über das Ausscheiden, dass er vor Wut weinte, während seine Mitschüler vor allem nach Berlin gefahren waren, um zu feiern und zu trinken. Noch heute müsse er daran denken, "dass mir das immer wieder passiert: Ich wollte meinen Anspruch auf die anderen übertragen, und wenn das nicht geklappt hat, wurde ich unleidlich."

Nach seinem Aus bei Borussia Dortmund genießt der Coach nun vorerst die freie Zeit. "In meinem Kopf ist gerade Ruhe", erklärte er: "Ich kann endlich besser schlafen, vor allem tiefer und länger."