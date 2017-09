Nach TV-Duell: Shitstorm gegen Toni Kroos

Toni Kroos äußerte seine Meinung zum TV-Duell am Sonntag

Profi-Fußballer und eine politische Meinung? Immer wieder geht der Versuch nach hinten los, wenn sich die besten Kicker des Landes auf dieses schwierige Terrain bewegen.

Jüngst musste dies auch Weltmeister Toni Kroos erfahren. Der Superstar von Real Madrid kommentierte dabei lediglich in drei knappen Worten das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) auf Twitter. "Es lebe Angie", so der knappe und nicht misszuverstehende Kommentar des 27-Jährigen.

Die Reaktionen in den Sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Kroos löste mit seinem kurzem Statement einen Shitstorm aus, mit dem er wohl selbst nicht gerechnet hätte. "Diesen Tweet nenne ich mal Fehlpass", kommentierte ein User. Ein anderer meinte: "Du musst die Scheiße ja nicht ausbaden, du Kasper."

Der Ex-Münchner hatte am Ende des Abends auch noch eine Antwort an seine Hater-Gemeinde parat. Auf den Kommentar "Könnt ich kotzen, wenn Sportler so ein Bekenntnis twittern", reagiert Kroos cool: "Mach doch!"