Yarmolenko-Berater attackiert "Feigling" Dembélé

Für Andriy Yarmolenko ist der BVB ein Traumverein

Kaum war der über weite Strecken unrühmliche Kaugummi-Poker um Ousmane Dembélé beendet, präsentierte Borussia Dortmund mit Andriy Yarmolenko einen Nachfolger. Der Berater des Ukrainers, Ralph Isenegger, hat sich gegenüber "Sport1" nun zum neuen Offensivstar des BVB geäußert. Dembélé bekam zudem sein Fett weg.

Der Wechsel Yarmolenkos in den Ruhrpott sei überhaupt erst realisierbar gewesen, da Dembélé seinen Transfer zum FC Barcelona erzwungen hat. "Wenn er [Ousmane Dembélé, Anm. d. Red.] beim BVB geblieben wäre, hätte Andriy nicht in Dortmund unterschrieben. Ganz plötzlich hatte der BVB die Möglichkeit ihn zu verpflichten und dadurch ging für ihn ein Traum in Erfüllung."

Sein Mandant wollte schon immer in der Bundesliga und vor allem bei den Borussen spielen, so Isenegger weiter. Die Schwarzgelben hätten für Yarmolenko einfach "etwas Spezielles". Als Dembélé-Nachfolger sehe sich der 27-Jährige allerdings nicht. Anstatt ein neuer Dembélé zu sein, sei Yarmolenko einfach "ein neuer Offensivspieler bei den Dortmundern", der davon träumt "sich durchzusetzen und sich in die Herzen der Fans zu spielen. Er will sie verzücken. Er will wichtig werden für diesen Verein."

Dembélé-Verhalten "sehr schlimm"

Der Unterschied zu Dembélé, der seinen Wechsel kurzerhand mit Streik ermöglichte, sei sogar sehr groß. Für Yarmolenko existierten noch "Werte wie Dankbarkeit gegenüber seinem Verein", einen erzwungenen Abschied würde es von ihm nie geben. Das Verhalten Dembélés sei menschlich hingegen "ganz schlimm" gewesen. Der Franzose hätte den Klub wie ein "Feigling" verlassen und sich wie ein "Hooligan" verhalten. "Sein Verhalten war absolut egoistisch."

Parallelen zieht Isenegger vielmehr zu Bayern-Star Arjen Robben. "Er ähnelt von der Spielweise her ein bisschen Arjen Robben. Er kann Tore schießen und sie mit einem klugen Pass vorbereiten. Er ist zudem sehr schnell und unglaublich kreativ auf dem Platz."

Allerdings stellt Isenegger auch klar, dass der Nationalspieler in Dortmund sicher "einige Wochen" brauchen werde, "um seinen Platz zu finden".