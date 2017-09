David Wagner: "Klopp ist wie ein Bruder"

David Wagner ist der Trauzeuge von Jürgen Klopp

David Wagner und Jürgen Klopp kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten bei Mainz 05 und Borussia Dortmund. Heute treten die beiden Trainer als Konkurrenten in der Premier League gegeneinander an. Ihr freundschaftliches Verhältnis beeinflusst das nicht.

"Ich würde unser Verhältnis als etwas anderes wie Freundschaft bezeichnen. Es ist eher familiär, auch wenn wir keine Brüder sind, geht unsere Beziehung in diese Richtung", sagte der Coach von Huddersfield Town in einem Interview mit "Sky".

Wagner sei froh, "so jemanden an seiner Seite zu haben" und habe durch die gemeinsamen Jahre viel mit dem Ex-BVB-Trainer erlebt. Kein Wunder, dass Wagner der Trauzeuge von Klopp und Taufpate seiner Tochter ist.

In der Premier League starteten die Teams der beiden Trainer jeweils gut in die Saison. Liverpool steht mit sieben Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, Huddersfield befindet sich mit der gleichen Punkteausbeute nur einen Rang hinter den Reds. Am zehnten Spieltag begegnen sich die beiden Freunden an der Seitenlinie.

Obwohl Wagner derart gut in seine erste Saison als Premier-League-Coach gestartet ist, sieht er seine Zukunft in Deutschland. "Es ist spannend in England, da ich vorher noch nie länger im Ausland gelebt habe. Aber Deutschland ist schon ein lebenswertes Land und früher oder später werde ich mit meiner Familie zurückkehren", erklärte der 45-Jährige.