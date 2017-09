Gladbachs Kolodziejczak zieht es nach Mexiko

Kolodziejczak (r.) steht vorm Abschied bei der Borussia

Borussia Mönchengladbach hat nach der Schließung der meisten Transferfenster in Europa wohl doch noch einen Abnehmer für Verteidiger Timothée Kolodziejczak gefunden.

Der 25-Jährige reiste am Montag zum Medizincheck beim mexikanischen Erstligisten UANL Tigres. Das gab die Borussia bekannt. Das Transferfenster in Mexiko schließt erst am Dienstagabend.

Sollte der Medizincheck erfolgreich verlaufen und sich die beiden Vereine erwartungsgemäß einigen, wird sich der Franzose dem Tabellendritten der Liga MX anschließen. Dort trifft er unter anderem auf seinen Landsmann und Nationalspieler André-Pierre Gignac, den ehemaligen Hoffenheimer Eduaro Vargas, der ebenfalls in diesem Transfersommer zu den Tigern wechselte sowie Enner Valencia, der zuletzt für Everton und West Ham in der Premier League Aufsehen erregte.

.@TimotheeKolo nimmt nicht am heutigen Training teil. Er befindet sich auf dem Weg zum Medizincheck bei UANL Tigres https://t.co/OHQT40Iw4w pic.twitter.com/hl7uHRCgNc — Borussia (@borussia) 4. September 2017

ziejczak war im vergangenen Winter für acht Millionen Euro vom FC Sevilla an den Niederrhein gewechselt, kam jedoch in der Rückrunde nur zu jeweils einem Einsatz in der Bundesliga und Europa League. Vor Saisonbeginn hatte er einen Muskelfaserriss erlitten. Zuletzt war angeblich OGC Nizza von Gladbachs Ex-Trainer Lucien Favre am 26-Jährigen interessiert. Zum Transfer kam es aber letztlich nicht.