Sohn von van der Vaart bald für Deutschland?

Damian van der Vaart und sein Vater Rafael im Jahr 2008

Spielt der Sohn des niederländischen Ex-Nationalspielers Rafael van der Vaart bald für deutsche Jugend-Nationalmannschaften?

Wie die "Bild" berichtet, nimmt der elfjährige Damian, Sohn des ehemaligen HSV-Stars und der Moderatorin Sylvie Meis, am zentralen Sichtungs-Training des Hamburger Fußball-Verbandes teil. Empfiehlt sich van der Vaart junior bei dem Vorspielen, könnte er an einem von sechs DFB-Stützpunkten in der Hansestadt landen.

Damian spielt derzeit in der D-Jugend des Oberligisten SC Victoria Hamburg. Vor zwei Jahren hatte er bereits an einem Probetraining des Hamburger SV teilgenommen.

Rafael van der Vaart zeigte sich hinsichtlich des Niveaus der Nachwuchsspieler begeistert. Der Vize-Weltmeister von 2010 gab gegenüber "Bild" zu Protokoll, "unglaublich veranlagte" Spieler gesehen zu haben.

Ob demnächst der Sohn eines ehemaligen holländischen Weltstars für ein Nachwuchsteam des DFB auflaufen wird, liegt nun in den Händen der Stützpunkttrainer. Sie sind für die Auswahl der Talente verantwortlich. Ob Damian van der Vaart zu den 80 auserwählten Top-Nachwuchsspielern gehört, erfahren er und seine Eltern in drei Wochen.

Insgesamt nahmen 250 Nachwuchstalente aus dem Jahrgang 2006 an dem Lehrgang teil.

Während Damians Karriere also jetzt Fahrt aufnehmen könnte, stockt dies des berühmten Vaters seit Jahren. Rafael van der Vaart war beim dänischen Erstligisten FC Midtjylland zuletzt nicht einmal mehr für die erste Mannschaft nominiert worden.