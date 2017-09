Rauball fordert Rückendeckung der Politik

Reinhard Rauball fordert größere Unterstützung der Politik

DFL-Chef Reinhard Rauball sieht das Verhalten rechtsextremer Fußballfans in Prag in größerem Zusammenhang und fordert mehr Rückendeckung seitens der Politik.

"Der Respekt vor anderen Leuten, vor körperlicher Unversehrtheit und Eigentum ist in der gesamten Gesellschaft so rapide zurückgegangen, dass man sich Gedanken machen muss, auch in der großen Politik", sagte der Präsident der Deutschen Fußball Liga und von Borussia Dortmund am Montag in Stuttgart.

Rauball regte an, "zu überlegen, ob man nicht viele Dinge, die als Ordnungswidrigkeit durchgehen, zu einer Straftat anhebt. Dass man auch mal Rückendeckung bekommt durch die Politik." Dies gehe "nur in ganz großer Runde".

Etwa 200 Personen hatten während des WM-Qualifikationsspiels gegen Tschechien (2:1) in Prag am Freitag rechtsextreme Parolen gerufen. Sie störten beide Nationalhymnen und eine Schweigeminute.