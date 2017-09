Georgien zeigt Respekt vor ÖFB-Team

Georgiens Teamtrainer Vladimir Weiss will gegen ÖFB-Team punkten

Georgiens Teamchef Vladimir Weiss hat vor dem WM-Qualifikationsspiel am Dienstag im Happel-Stadion großen Respekt vor der österreichischen Nationalmannschaft gezeigt. Die ÖFB-Auswahl sei viel besser, als es die derzeitige Tabellenplatzierung in Gruppe D vermuten ließe, sagte der Slowake am Montagabend.

"Sie gehören nicht auf den vierten Platz", betonte Weiss, der das 0:1 von David Alaba und Co. am Samstag in Wales genau analysiert hat. "Da haben sie als klar bessere Mannschaft verloren."

Fortuna meinte es laut Weiss zuletzt nicht gut mit den Österreichern. "Sie haben eine gute Mannschaft, aber seit der EM nur noch Pech. Und Janko und Arnautovic schießen nicht mehr so viele Tore." Außerdem bezeichnete der 52-Jährige die ÖFB-Stars Alaba und Marko Arnautovic als "Weltklasse-Spieler".

Bei allem Lob für den Gegner gab sich Weiss aber auch optimistisch. "Wir sind hergekommen, um drei Punkte zu holen und nicht um Sightseeing zu machen. Wir wollen wie am Samstag beim 1:1 gegen Irland wieder guten Fußball zeigen." Seit dem 1:2 gegen die ÖFB-Elf vor einem Jahr in Tiflis sei man "besser und selbstbewusster" geworden.

Rapid-Legionär Giorgi Kvilitaia verströmte ebenfalls große Zuversicht. "Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen werden. Wir haben schon gegen Irland guten Fußball gezeigt", betonte der Stürmer.

Mehr dazu:

>> Georgien als gefährlicher Außenseiter

apa