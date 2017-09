Sammer über Watzke: "Das war zu viel des Guten"

Matthias Sammer spricht über Watzke, Hoeneß und Rummenigge

Der ehemalige Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer hat sich über sein jahrelang angespanntes Verhältnis zu Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund geäußert.

"Wenn man das jetzt reflektiert und Revue passieren lässt, muss man in der Lage sein, es so zu benennen und einzusehen: Okay, das war ein Zweikampf, zu manchen Zweikämpfen muss man auch sagen: Sorry, das war zu viel des Guten", sagte Sammer der "WAZ".

Sammer, der an diesem Dienstag seinen 50. Geburtstag feiert, erklärte die Entstehung der Streitigkeiten mit seinem großen Ehrgeiz: "Wenn man sich sportlich rivalisiert, besser sein will und in konkurrierenden Unternehmen arbeitet, will man für seinen Klub alles geben. Da schießt man auch einmal über das Ziel hinaus. Ich wollte einfach nur gewinnen, und dafür habe ich alles getan."

Ehrgeiz bedeute für ihn auch "Zweikampfverhalten, auf dem Platz und neben dem Platz. Das habe ich gelebt. Weil ich immer Erster sein wollte."

Das Kriegsbeil mit dem BVB-Boss hat der Ex-Profi inzwischen allerdings begraben. "Wir haben uns getroffen, ausgesprochen und verstehen uns wieder sehr gut. Es beruhte ja auf Gegenseitigkeit. Es kam ja auch ein wenig von ihm zu sagen: Lass uns mal zusammenkommen und über alles reden. Das war super."

Sammer über Hoeneß und Rummenigge

Auch mit Bayern-Präsident Uli Hoeneß versteht sich Sammer nach seinem Rücktritt beim Rekordmeister im Sommer 2016 ausgezeichnet. "Uli Hoeneß war Aufsichtsratsvorsitzender und hat sich stark dafür eingesetzt, dass ich zu den Bayern komme. Und diese Verbindung ist geblieben. Auch über das Berufliche hinweg haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis."

Weniger euphorisch äußerte sich der Europameister von 1996 über sein Verhältnis zu Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, den Sammer als "Profi" bezeichnete.

"Er führt einen Klub, der sportlich und wirtschaftlich gewachsen ist, der Dimensionen erreicht hat, wo einem schwindelig wird. Wir haben ein kollegiales und professionelles Verhältnis", so der 50-Jährige.