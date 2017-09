Hrubesch lobt Arp: "Der Junge hat was"

Horst Hrubesch hält große Stücke auf Jann-Fiete Arp (r.)

HSV-Ikone Horst Hrubesch setzt große Hoffnungen in Sturmtalent Jann-Fiete Arp.

"Ich glaube, dass er dem HSV den Weg nach oben ebnen kann", sagte der 66-Jährige bei der Verleihung der Fritz-Walter-Medaille in Gold an Arp: "Der Junge hat was. Eigentlich hat er alles".

Der 17-Jährige hatte im Sommer mit seinen Leistungen bei der U17-EM für Furore gesorgt. "Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so aus dem Nichts ein Tor machen kann. Das können nicht viele", lobte DFB-Sportdirektor Hrubesch, der 1983 mit dem HSV den Europapokal der Landesmeister gewann.

Arp besitzt in Hamburg einen Profi-Vertrag bis 2019 und soll in den kommenden Monaten von Coach Markus Gisdol peu à peu an die Bundesligamannschaft herangeführt werden.