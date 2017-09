Räuber brechen in Haus von VfB-Profi ein

In das Haus von Ebenezer Ofori wurde eingebrochen

Ebenezer Ofori vom VfB Stuttgart ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach übereinstimmenden Medienberichten drangen bewaffnete Räuber am Montagmorgen in das Haus des Mittelfeldspielers in Ghanas Hauptstadt Accra ein und stahlen Gegenstände im Wert von mehreren tausend Dollar sowie ein Auto.

"Ebenezer hat die Polizei informiert. Wir wünschen ihm in diesem schweren Moment alles Gute", sagte der Kommunikationschef des ghanaischen Fußballverbands, Ibrahim Saani Daara.

Ofori, der zum Zeitpunkt des Einbruchs bei der ghanaischen Nationalmannschaft weilte, wurde den ganzen Montag über vom Trainingsbetrieb freigestellt. Am Abend reiste der 22-Jährige aber mit dem Team zum Qualifikationsspiel für die WM 2018 in den Kongo.