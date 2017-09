Oranje-Schock: Kreuzbandriss bei van Persie

Fällt monatelang aus: Robin van Persie

Ganz bittere Neuigkeiten für die niederländische Nationalmannschaft und den türkischen Spitzenklub Fenerbahçe: Wie am Dienstag bestätigt wurde, hat sich Torjäger Robin van Persie einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Der 34-Jährige zog sich die Verletzung im Training der Elftal zu und fällt voraussichtlich sechs Monate aus. Somit wird der Routinier auch die beiden entscheidenden WM-Qualifikationsspiele im Oktober gegen Weißrussland und Schweden verpassen.

Van Persie lief in seiner Laufbahn 102-mal für Oranje auf und erzielte dabei 50 Treffer. Beim 0:4 in Frankreich feierte er in der Vorwoche nach knapp zweijähriger Pause sein Nationalmannschafts-Comeback.