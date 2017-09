Ancelotti zu Neuer: "Capitano, wir brauchen dich"

Manuel Neuer glaubt an den Titelgewinn in der Champions League

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer blickt mit großem Selbstvertrauen auf die großen Aufgaben in der bevorstehenden Champions-League-Saison. Gerade die neue Rolle als Kapitän macht diese Saison für den Torhüter besonders.

Im Interview mit der "Sport Bild" sagte der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters: "Wir sind für alle Herausforderungen gewappnet. Wir haben erfahrene Spieler verloren, aber wenn man sich unsere Mannschaft ansieht, haben wir viele, die älter als 26, 27 Jahre alt sind."

Neuer stellte dabei einen Vergleich an, mit dem er seine große Erwartungshaltung begründet: "Es ist bei uns ähnlich wie bei der spanischen Nationalelf, die 2008, 2010 und 2012 Titel holen konnte: Wir haben eine überragende Generation, die auch Abgänge kompensieren kann."

"Ist mein Traum"

Die Königsklasse beginnt für die Bayern am 12. September (ab 20:45 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den belgischen Meister RSC Anderlecht. Das Finale findet am 26. Mai 2018 statt, dann könnte Neuer die Trophäe der Königsklasse als Erster in die Höhe reißen. "Dafür arbeite ich hart, diesen Moment will ich erleben. Natürlich ist es mein Traum, die Champions-League-Trophäe als Bayern-Kapitän in Empfang zu nehmen."

Nach seiner viermonatigen Verletzungspause träumt der 31-Jährige von weiteren großen Titel mit seinem FC Bayern. Seit seinem Wechsel zu den Münchnern hat Manuel Neuer bisher fünf deutsche Meisterschaften, vier Pokalsiege und einmal die Champions League gewonnen. Hinzu kommt der Weltmeistertitel 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft.

Ancelotti braucht Neuer

Die neue Rolle als Spielführer hatte Neuer von Philipp Lahm übernommen. An den Moment, als er offiziell zum Kapitän ernannt wurde, erinnert sich Neuer genau. "Karl-Heinz Rummenigge hatte mir die Entscheidung des Vereins schon sehr früh mitgeteilt", sagte der Schlussmann der Bayern.

Danach habe auch sein Trainer mit ihm gesprochen. "Carlo Ancelotti ist dann auch ganz offen damit umgegangen. Er hat mich später einmal mit den Worten begrüßt: 'Capitano, du weißt, dass wir dich diese Saison brauchen!'"

Neuer über Müller: "Thomas kann das gut wegstecken"

Indes stärkte der mehrfache Welttorhüter demonstrativ seinem Teamkollegen Thomas Müller den Rücken, der zuletzt seinen Stammplatz beim FC Bayern verloren hatte. Er traut dem Offensivmann in der laufenden Spielzeit noch viel zu, denn "er ist ein mündiger Spieler, der nicht so leicht einknickt. Thomas musste in der letzten Saison viel Kritik einstecken, weil nicht alles glatt gelaufen ist. Trotzdem war es so, dass er für uns, gerade bei den Führungsspielern, ein wichtiger Bestandteil war und immer wieder gefragt wurde." Für den Spielführer des Deutschen Meisters und der Nationalmannschaft steht daher fest: "Thomas kann das gut wegstecken."

Gegenüber dem "kicker" fügte Neuer zum gleichen Thema an: "Ich finde es okay, dass er spielen will - und das von Anfang an. Es ist okay, wenn einer Ansprüche an sich selbst hat uns sie formuliert, wenn er Leistung bringt." Der Torjäger hatte nach der Bundesliga-Partie bei Werder Bremen (2:0) seinen Unmut über seine Reservisten-Rolle unter Trainer Carlo Ancelotti geäußert. Er wisse nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will, aber seine "sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt", hatte der 27-Jährige gesagt.