Mathenia mit "riesengroßem Respekt" vor Werner

Vor dem Duell mit RB Leipzig im Fokus: HSV-Keeper Christian Mathenia

HSV-Schlussmann Christian Mathenia sieht dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Freitag optimistisch entgegen.

Zwar hat der 25-Jährige "riesengroßen Respekt" vor Nationalstürmer Timo Werner, doch im Rückspiel der abgelaufenen Spielzeit "haben wir gesehen, was es braucht, um dieses Team zu schlagen", so Mathenia. Im Februar hatten die Hanseaten in Leipzig überraschend deutlich mit 3:0 gewonnen.

Der frühere Darmstädter will den Schwung des perfekten Auftakts mit sechs Punkte aus zwei Partien auch nach der Länderspielpause mitnehmen: "Es war ein sehr guter Saisonstart. Wir sind stolz darauf und wollen am Freitag das fortsetzen, was wir angefangen haben".

Mögliche Pfiffe der HSV-Fans gegen den formstarken Werner wären dem Keeper zufolge kontraproduktiv: "Er wird sich dadurch nicht beeinflussen lassen und nur noch stärker werden".

Mathenia ist nach dem Abgang von René Adler die Nummer eins im Hamburger Tor.