U19-Nationalstürmer verlängert in Münster

Warschewski stürmt weiter für den SC Preußen Münster

Die Fans des SC Preußen Münster können aufatmen: Torjäger Tobias Warschweski, der unter anderem mit RB Leipzig und einem Wechsel in die 2. Bundesliga in Verbindung gebracht wurde, hat seinen Vertrag beim SCP bis 2020 verlängert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

"Wir können uns sehr glücklich schätzen, mit Tobi einen Jungnationalspieler in den eigenen Reihen zu haben, der Preußen Münster als den Verein sieht, bei dem er sich auch in den nächsten Jahren am besten weiterentwickeln kann", zeigt sich Sportdirektor Malte Metzelder erfreut.

"Es ist der richtige Schritt für mich, um im Profifußball endgültig Fuß zu fassen. Der Verein, die Stadt und das Umfeld sind etwas ganz besonderes und ich fühle mich hier sehr wohl", erklärte der U19-Nationalspieler, der in Zukunft von Dortmund nach Münster ziehen möchte.

In 29 Partien in der 3. Liga erzielte Warschewski vier Tore. Im Westfalenpokal gelangen ihm in vier Spielen fünf Treffer. Auch für die deutsche Nationalmannschaft war der 19-Jährige schon erfolgreich: Zwei Tore konnte Warschewski im Dress der U19 in drei Einsätzen für sich verbuchen.