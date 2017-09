Frings und Team verlängern bei den Lilien

Frings und Team bleiben bis 2020 in Darmstadt (Bildquelle: Twitter @sv98)

Torsten Frings und sein Team haben ihre Verträge bei Darmstadt 98 verlängert. Co-Trainer Björn Müller, Athletiktrainer und Spielanalyst Kai Peter Schmitz sowie Torwarttrainer Dimo Wache bleiben nun bis 2020 beim SVD.

"Es ist kein Geheimnis, dass mein Trainerteam und ich uns in Darmstadt sehr wohlfühlen. Der Verein, die Fans und die ganze Stadt haben mich vom ersten Tag an mit offenen Armen empfangen – und ich weiß, dass sich auch meine Kollegen mit Stadt und Klub total identifizieren. Wir schätzen das Familiäre und das Bodenständige am SV 98, aber auch den Willen, etwas aufzubauen und sich im Profifußball zu etablieren. Diesen Weg mitzugehen und mitzuprägen, macht uns allen wahnsinnig Spaß", erklärte der ehemalige Bundesliga-Profi und jetzige Cheftrainer Frings.

"Die Arbeitsweise, die Außendarstellung und das Selbstverständnis des Trainergespanns passen perfekt zum SV 98, das hatten wir auch in der Vergangenheit mehrfach betont. Umso erfreuter sind wir, dass Torsten Frings und sein Team mit uns über den kommenden Sommer hinaus zusammenarbeiten werden", erklärte Darmstadt-Boss Rüdiger Fritsch: "Nachdem wir in den vergangenen Monaten bereits innerhalb der Mannschaft den Grundstein für Kontinuität geschaffen haben, freuen wir uns sehr, dass wir nun auch mit der sportlichen Führung langfristig planen können."

Frings: "Und ich weiß, dass sich auch meine Kollegen mit Stadt und Klub total identifizieren." (2/2) #sv98 pic.twitter.com/Jc7WLZCFmz — SV Darmstadt 98 (@sv98) 5. September 2017

Der 40-Jährige hatte die Mannschaft im Dezember 2016 auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga als Cheftrainer übernommen, konnte einen Abstieg ins deutsche Unterhaus aber nicht mehr verhindern. Nach vier Spieltagen stehen die Lilien in der 2. Bundesliga auf dem zweiten Rang.