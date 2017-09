U21: DFB startet mit Pflichtsieg in EM-Quali

Deutschland ist gut in die EM-Quali gestartet

Klar überlegen, nur knapp gewonnen: Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit einem glanzlosen 1:0 (1:0) gegen Außenseiter Kosovo in die Qualifikation zur EM 2019 in Italien gestartet. Maximilian Eggestein von Werder Bremen (45.) erlöste den Europameister kurz vor der Pause mit seinem ersten Treffer im U21-Trikot.

Kurios: Nur vier Tage zuvor hatte bereits Eggesteins jüngerer Bruder Johannes beim 1:2 gegen Ungarn sein erstes Tor für das DFB-Team erzielt. Diesmal war das neu formierte Team von Trainer Stefan Kuntz von Beginn an hellwach und gewann in Osnabrück letztlich verdient, ließ aber auch einige Wünsche offen.

Durch den Sieg vor 5.331 Zuschauern setzte die DFB-Auswahl eine beeindruckende Serie fort: Für die U21 war es in der EM-Qualifikation der 15. Sieg in Folge, seit September 2010 ist das DFB-Team in sämtlichen 35 Qualifikationsspielen ungeschlagen.

Steigerung gegenüber Test gegen Ungarn

Mit nur noch fünf EM-Helden im Kader zeigte die Mannschaft gegenüber dem Ungarn-Spiel zwar eine Steigerung, strahlte jedoch gegen die äußerst defensiv eingestellten Gäste lange Zeit kaum Torgefahr aus. Eggesteins Tor wirkte wie eine Erlösung, nach dem Seitenwechsel brachte die nun klar überlegene Kuntz-Auswahl den Sieg sicher nach Hause.

Kosovo sei "ein bisschen eine Wundertüte", hatte Kuntz vor dem ersten Duell eines DFB-Teams gegen das jüngste UEFA-Mitglied gesagt. Auf dem Platz wurde jedoch schnell klar, wer das Tempo bestimmt: Die deutsche Mannschaft hatte im Mittelfeld ein deutliches Übergewicht, viel lief über den neuen Kapitän Thilo Kehrer (Schalke 04), am Strafraum war aber Endstation.

DFB-Team hat alles im Griff

Gegen die zeitweise mit einer Fünferkette verteidigenden Gäste tat sich die deutsche Mannschaft in der Vorwärtsbewegung unerwartet schwer. Stürmer Johannes Eggestein bekam kaum Bälle. Besser machte es sein ein Jahr älterer Klubkollege und Bruder: Maximilian Eggestein drehte sich kurz vor der Pause am Strafraum einmal um die eigene Achse und vollendete flach ins linke Eck.

Maximilian Eggestein macht den "Dosenöffner" für die deutsche U21 in der EM-Qualifikation gegen das Kosovo. pic.twitter.com/JmUkhUnCQ7 — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 5. September 2017

In der zweiten Halbzeit traten die Kosovaren etwas mutiger auf, der deutschen Mannschaft bot sich somit mehr Platz. Der eingewechselte Florian Neuhaus (Fortuna Düsseldorf) scheiterte aus der Distanz (49.) aber ebenso wie Johannes Eggestein (58.), dessen Heber kurz vor der Linie geklärt wurde - nur wenige Zentimeter fehlten zum brüderlichen Doppelpack.

Die deutsche Mannschaft hatte nun alles im Griff, einziges Manko blieb die Chancenverwertung. Nächster Gegner des DFB-Teams ist am 6. Oktober in Cottbus die Auswahl aus Aserbaidschan, anschließend geht es noch gegen Israel, Irland und Norwegen. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die vier besten Gruppenzweiten müssen in die Playoffs.

