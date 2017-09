Alaba droht Verletzungspause - Koller vor K.o.

David Alaba hat sich im WM-Quali-Spiel der Österreicher verletzt

Der FC Bayern München bangt vor dem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim am Samstag um den Einsatz des österreichischen Nationalspielers David Alaba.

Der Linksverteidiger zog sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien (1:1) am Dienstagabend in Wien eine Knöchelverletzung zu und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Am Mittwoch sollen weitere Untersuchungen erfolgen.

Durch das Unentschieden haben die Österreicher nur noch theoretische Chancen auf die WM-Teilnahme in Russland. Trainer Marcel Koller muss daher mehr denn je um seinen Job bangen.

"Es zieht sich wie ein roter Faden durch diese Qualifikation. Wir machen einfach zu wenig Tore. Ich möchte nicht direkt nach dem Spiel über meine Zukunft sprechen. Ich möchte ein wenig Abstand gewinnen. Ich weiß nicht, was der Verband plant", sagte der enttäuschte ÖFB-Coach nach der Partie.