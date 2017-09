Gladbach-Flop flüchtet nach Mexiko

Timothée Kolodziejczak konnte sich bei Gladbach nicht durchsetzen

Der Transfer von Timothée Kolodziejczak zum mexikanischen Erstligisten UANL Tigres ist perfekt. Der Innenverteidiger verlässt Bundesligist Borussia Mönchengladbach nach nur zwei Pflichtspielen in acht Monaten.

Der Franzose war im Winter für acht Millionen Euro vom FC Sevilla an den Niederrhein gewechselt. "Kolo" erhält bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis 2020. Über die Ablösesumme für den 25-Jährigen wurde nichts bekannt. Kolodziejczak hatte sich in der Sommervorbereitung einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und war daher in der laufenden Spielzeit noch nicht für die Fohlenelf aufgelaufen.