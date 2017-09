Bundesliga tanzt nach Steinhaus' Pfeife

Bibiana Steinhaus steht vor ihrem Debüt im deutschen Oberhaus

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus wird als erste Frau in der Bundesliga Spiele leiten - ein Meilenstein im deutschen Fußball. Doch Steinhaus würde am liebsten "anonym" bleiben.

"Keine, dann ist alles gut", antwortete die Schiedsrichterin auf die Frage, welche Überschrift sie nach ihrem ersten Einsatz in der Bundesliga gerne lesen würde. Am Wochenende soll es mit der Partie zwischen Hertha BSC und Werder Bremen (Sonntag ab 15:30 Uhr) soweit sein. Und schon ihr ausführliches Interview mit den Zeitungen der Madsack-Gruppe im Vorfeld des Debüts macht deutlich, dass ihr Wunsch sicher nicht in Erfüllung gehen wird.

Schließlich wird Steinhaus, die zuletzt auch durch ihre Liaison mit dem früheren englischen Top-Referee Howard Webb für Schlagzeilen sorgte, eine der letzten Männer-Festungen zu Fall bringen. Dabei war das gar nicht ihr Ansinnen. "Ich hatte nie vor einen Emanzipationsweg zu beschreiten. Ich tue nur, was ich liebe", sagte die 38-Jährige im Juli im Trainingslager der deutschen Unparteiischen in Grassau.

Dabei war der Ausgangspunkt ihrer Karriere durchaus ungewöhnlich - denn eigentlich sollte aus Steinhaus eine Schwimmerin werden. "Ich war mit meiner Mutter ein Kleid für den Abschlussball aussuchen, passte aber in keines so richtig rein", sagte die Langenhagenerin: "Ich bin damals leistungsmäßig geschwommen und hatte den typischen Körper einer Schwimmerin mit breiten Schultern. Das war der Moment, in dem ich entschieden habe, nicht mehr ins Wasser zu gehen."

Schon mehr als 80 Zweitligaspiele

Was folgte, war eine imposante Laufbahn als Unparteiische. Sechsmal war Steinhaus Schiedsrichterin des Jahres, sie leitete 80 Zweitliga-Spiele, seit 2009 ist sie bei internationalen Frauen-Turnieren im Einsatz, zuletzt bei der EM in den Niederlanden. Nach zehn Jahren in der 2. Liga steigt sie nun in die Bundesliga auf. Für DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich war es "einfach an der Zeit", dass die Polizeihauptkommissarin den Sprung in die Eliteklasse schafft.

Das höhere Tempo bereitet Steinhaus dabei keine Sorgen. "Ich habe noch intensiver gearbeitet, eine Schippe draufgelegt", sagte die Blondine, die sich mit einem Fitness-Coach akribisch vorbereitet hat.

Den ersten "Härtetest" hat Steinhaus schon gemeistert. Im DFB-Pokalspiel zwischen dem Chemnitzer FC und Bayern München Anfang August (0:5) öffnete Bayer-Star Franck Ribéry der Schiedsrichterin den Schnürsenkel, als er sich den Ball für einen Freistoß zurechtlegte. Ein Streich, den sie mit einem Lächeln und einem Klaps souverän quittierte: "Für mich hat es sich wie eine Willkommensgeste angefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er das mit einem Hintergedanken gemacht hat."

Vorbilder aus dem Handball

Eine andere Sportart kann Steinhaus als Vorbild dienen. Jutta Ehrmann-Wolf und Susanne Künzig pfiffen im Handball zwischen 1990 und 2009 über 500 Spiele in den höchsten deutschen Ligen, davon mehr als 100 in der Männer-Bundesliga. Bei der WM in Frankreich im Januar wurde zudem das erste Frauen-Gespann eingesetzt. Die Zwillinge Charlotte und Julie Bonaventura leiteten vier Partien.

Bis Steinhaus bei einer Männer-WM aufläuft, ist es noch ein weiter Weg. Doch der erste Schritt dahin wird am Wochenende gemacht: Dann tanzen die Bundesliga-Profis erstmals nach Steinhaus' Pfeife.