Rummenigge dementiert: "Gab kein Angebot"

Karl-Heinz Rummenigge will von einem Vidal-Abgang nichts wissen

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge ist fortwährenden Gerüchten entgegengetreten, wonach der italienische Erstligist Inter Mailand konkret an einer Verpflichtung von Arturo Vidals interessiert gewesen sein soll.

Gegenüber "Sport Mediaset" dementierte der Klubboss des deutschen Rekordmeisters, dass der einstige Serie-A-Champion am Starspieler der Münchner herangetreten ist: "Niemand hat bei uns angefragt und es gab kein offizielles Angebot für ihn. Nicht einmal im Sommer, als das Transferfenster offen war. Ein Angebot aus Mailand kann ich also nicht bestätigen."

Zuvor hatten italienische Zeitungen übereinstimmend berichtet, dass sich Inter Mailand unbedingt mit dem 30-jährigen Vidal verstärken will. Bayerns Vorstandsboss Rummenigge war den Meldungen schon während der Transferperiode entgegengetreten, dennoch hielten sich die Gerüchte hartnäckig.

Zuletzt wurde über ein mögliches 60-Millionen-Euro-Angebot für den chilenischen Nationalspieler in der kommenden Wintertransferphase spekuliert. Arturo Vidal steht seit 2015 beim FC Bayern München unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft noch bis zum Saisonende 2019. Zuvor hatte er bereits in vier Jahren bei Juventus Turin Erfahrungen im italienischen Fußball gesammelt und lief für die Alte Dame 124 Mal in der Serie A auf.