Paderborn holt Verteidiger Collins aus Kroatien

Jamilu Collins wechselt zum SC Paderborn

Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn hat Linksverteidiger Jamilu Collins verpflichtet. Der 23 Jahre alte Nigerianer trainierte bereits seit Anfang August bei den Ostwestfalen und erhielt nun einen Zweijahresvertrag.

Zuletzt stand Collins beim kroatischen Meister HNK Rijeka unter Vertrag, war aber meist an andere Vereine ausgeliehen und kam in der ersten und zweiten kroatischen Liga zum Einsatz. 2012 war er aus dem nigerianischen Abuja in die Nachwuchsabteilung von Rijeka gewechselt.

"Jamilu ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar. Er verfügt über einen starken Offensivdrang sowie über gute Technik und Athletik. In den Trainingseinheiten und in den Testspielen hat er sich für einen Vertrag empfohlen", beschrieb Markus Krösche, Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn, den Neuzugang auf der Vereinshomepage.

Wie Krösche gegenüber dem "Westfalen-Blatt" verlauten ließ, liege für den 23-Jährigen noch keine Spielgenehmigung vor. "Das dürfte aber kein Problem sein", so der Manager.

In Paderborn wird Collins mit der Rückennummer 29 auflaufen.