Mbappé äußert sich zu Gründen für PSG-Wechsel

Kylian Mbappé wechselte von Monaco zu Paris Saint-Germain

Shooting-Star Kylian Mbappé hat sich im Rahmen seiner offiziellen Vorstellung bei Paris Saint-Germain zu den Gründen für den Wechsel von der AS Monaco zu den Hauptstädtern geäußert.

"Im Mai bin ich davon ausgegangen, dass ich in Monaco bleibe. Aber dann haben bestimmte Vorfälle meine Meinung geändert", erklärte Mbappé bei dem Medien-Event am Mittwoch, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Der 18 Jahre alte Stürmer ergänzte: "Es war wichtig für mich, Frankreich nicht zu verlassen. Und es war wichtig, in die Stadt zurückzukehren, in der ich aufgewachsen bin. In Paris kann ich mich weiterentwickeln und gleichzeitig gewinnen. Ich bin hungrig auf Titel."

Eher nebensächlich war für Mbappé der Transfer von Superstar Neymar zu PSG. "Das ist zwar ein zusätzlicher Vorteil. Es ist toll, mit ihm zusammenzuspielen. Aber ich bin wegen des Projekts hierhin gewechselt."

Mega-Ablöse lässt Mbappé kalt

Dass die Kaufoption der Pariser für ihn im kommenden Sommer angeblich 180 Millionen Euro beträgt, lässt den bislang nur ausgeliehenen Youngster kalt. "Ich habe den Transfer nicht ausgehandelt. Das wird mich nicht belasten", sagte Mbappé.

Für seinen neuen Arbeitgeber fand der Franzose lobende Worte: "Es ist eine große Ehre für mich, nun für einen der größten Klubs der Welt zu spielen. PSG hat das Zeug dazu, der allerbeste Klub zu werden."

Auch von PSG-Trainer Unai Emery schwärmte Mbappé: "Er hat mir sehr klar erklärt, was er mit mir vorhat. Er ist sehr leidenschaftlich und überträgt das auch auf uns Spieler."