Gisdol kritisch: "Natürlich nicht ideal"

Markus Gisdol sieht die Vorbereitung auf das Freitagspiel als nicht ideal an

HSV-Trainer Markus Gisdol hat sich kritisch über die Vorbereitung auf das Freitagabendspiel geäußert. Das Match gegen Leipzig ist er dennoch optimistisch an.

"Ich bin der Meinung, dass ein einzelner Spieler wie Werner nur als Team zu stoppen ist", erklärte Gisdol am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Freitagabendspiel. "Leipzig war die beste Pressingmannschaft der Hinrunde, wir eine der besten in der Rückrunde. Ich freue mich aufs Spiel." Der HSV traue sich einiges zu. "Wir werden alles reinwerfen und versuchen, Paroli zu bieten", sagte Gisdol.

Ein Problem sieht der 48-Jährige in den diversen Länderspielreisen der Nationalspieler des HSV. "Es ist natürlich nicht ideal, dass wir als Team erst so spät zusammenkommen. Wir müssen heute und morgen schauen, wie wir spielen können." Der Schwede Albin Ekdal und der Grieche Kyriakos Papadopoulos seien fit von ihren Nationalteams zurückgekehrt. Zweifel gibt es an der Fitness von Stürmer Bobby Wood, der am Dienstagabend noch für die USA gegen Honduras spielte und das wichtige 1:1 erzielte. Aaron Hunt und Nicolai Müller fallen definitiv aus.

Auch Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV, äußerte sich auf der Pressekonferenz. Er zog ein kritisches Fazit unter die abgeschlossene Transferphase. "Es ist gut, dass wir nichts überstürzt haben. Aber uns fehlt jemand in der Abwehr", sagte der 69-Jährige. "Ich trage den Weg mit. Wir sind und der Gefahr bewusst."