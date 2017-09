Vertragsverlängerung? Can stellt sich weiter quer

Emre Can will noch keinen neuen Vertrag unterschreiben

Der Vertrag von Emre Can beim FC Liverpool läuft nach dieser Saison aus. Die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier stecken aber seit Wochen in einer Sackgasse.

Nach einem englischen Medienbericht liegt das vor allem an der Hartnäckigkeit des deutschen Nationalspielers, der sich unbedingt eine spezielle Klausel in seinen Kontrakt einbauen lassen will. So heißt es in der "Daily Mail", dass Emre Can auf die Ausstiegsklausel beharrt, ehe er seine Unterschrift unter seinen neuen Vertrag in Liverpool setzen will.

Kann sich der 23-Jährige nicht mit den Reds einigen, dürfte er ab dem kommenden Januar mit potenziellen Interessenten über einen ablösefreien Wechsel im Sommer verhandeln. Schon im zurückliegenden Transferfenster wurde er immer wieder mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Die Gespräche mit dem Merseyside-Klub und Emre Can laufen bereits seit über einem Jahr, nämlich seit Juni 2016. Seit dem beharren beide Seiten auf ihren Standpunkten, was die Details eines neuen Vertrages anbelangt. Can hatte zuletzt immer wieder betont, dass es ihm dabei aber nicht ums Geld gehe. Wie hoch eine mögliche Ausstiegsklausel in einem neuen Arbeitspapier angesetzt werden könnte, ist bisher nicht bekannt.

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hatte einen vorzeitigen Verkauf des Mittelfeldspielers zuvor immer ausgeschlossen. Lieber riskiere er im kommenden Sommer einen Abgang ohne Transfererlöse für Can, anstatt vorzeitig auf seinen Stammspieler verzichten zu müssen.