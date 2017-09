Arturo Vidal deutet Rücktritt an

Bald kein Nationalspieler mehr? Arturo Vidal

Seit zehn Jahren spielt der chilenische Superstar Arturo Vidal für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Nach bislang 96 Auftritten könnte bald Schluss sein für den Bayern-Profi bei La Roja.

Nach zwei völlig verkorksten Länderspielen im Rahmen der südamerikanischen WM-Qualifikation deutete der Mittelfeldspieler seinen Rücktritt aus dem Nationalteam nach der kommenden Weltmeisterschaft an. "Entschuldigung für die beiden Niederlagen! Wir haben alles auf dem Feld gegeben, aber es hat nicht gereicht. Es bleiben mir noch zwei Spiele und die Weltmeisterschaft. Ich bedanke mich bei euch allen für so viel Liebe in den letzten Jahren", kommentierte Vidal ein zuletzt gepostetes Foto auf Instagram.

Perdón Chile por estás 2 derrotas!!!🙏🏼🙏🏼 Dejamos todo en el campo pero no se pudo. Seguiremos peleando!!! 2 partidos y el mundial me quedan, gracias por tanto cariño en todos estos años!!!👏🏼👏🏼❤❤ A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Sep 5, 2017 at 5:04pm PDT

Dabei hat der 30-Jährige in den letzten Jahren mit der chilenischen Auswahl große Erfolge gefeiert. Gegen die ernorme Konkurrenz aus Brasilien und Argentinien setzte sich La Roja 2015 und 2016 als Sieger bei der Copa América durch. Außerdem wurde Chile in diesem Sommer Zweiter beim Confed Cup, unterlag hier lediglich im Endspiel der DFB-Auswahl.

Vorzeitiges WM-Aus droht

Bei den letzten Pleiten gegen Paraguay (0:3) und Bolivien (0:1) gab Vidal eine äußerst unglückliche Figur ab. Beim Heimdebakel gegen Paraguay unterlief ihm zum ersten Mal in seiner Länderspielkarriere ein Eigentor. Bei der Blamage gegen das abgeschlagene Bolivien kam es um ein Haar erneut zu einem Treffer ins falsche Netz. In der einheimischen Presse stand Vidal anschließend im Kreuzfeuer der Kritik.

Nach der sechsten und siebten Niederlage der laufenden WM-Qualifikation droht Chile die Endrunde im kommenden Jahr in Russland zu verpassen. Derzeit nimmt der Andenstaat nur den sechsten Platz der Südamerika-Qualifikation ein. Nur die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt, dem Fünften bleiben noch die Playoffs. Zwei gegen Ecuador und das bereits qualifizierte Brasilien verbleiben Chile noch, um die große Blamage abzuwenden.