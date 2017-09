Heintz: "Ich kenne uns, wir kriegen die Kurve"

Dominique Heintz trifft mit Köln am Wochenende auf Augsburg

Dominique Heintz vom Bundesligisten 1. FC Köln glaubt trotz des schlechten Starts seiner Mannschaft mit zwei Niederlagen an eine schnelle Stabilisierung der Domstädter Leistungen.

Im Gespräch mit dem "kicker" berichtete der Defensivmann von einer fokussierten Vorbereitung auf die Auswärtspartie beim FC Augsburg am Samstag (ab 15:30 Uhr): "Wir haben in der Länderspielpause den Reset-Knopf gedrückt, alles auf null gestellt."

Obwohl der 1. FC Köln nach den zwei Auftaktpleiten am unteren Ende der Bundesligatabelle zu finden ist, zeigte sich der 24-Jährige von der Qualität seines Teams überzeugt: "Hier läuten jetzt nicht die Alarmglocken. Peter Stöger weiß, wie wir als Mannschaft ticken, wir haben zusammen schon ein paar Rückschläge weggesteckt. Ich kenne unsere Mannschaft, wir kriegen die Kurve."

Besonders schwer taten sich die Rheinländer bisher mit dem Toreschießen. Lediglich ein Tor gelang bisher in der Bundesliga. Dennoch stärkte Heintz seinem neuen Teamkollegen Jhon Córdoba den Rücken, der für satte 17 Millionen Euro Ablöse als Ersatz für Anthony Modeste nach Köln geholt wurde und in erster Linie für die Stürmertore sorgen soll. Bislang steht er noch bei null Saisontreffern. "Klar war Tony wichtig für uns, aber Jhon Córdoba wird die Dinger genauso machen. Ich habe ja Erfahrung im letzten Spiel der vorherigen Saison gegen Mainz gemacht und weiß, wie schwer es ist, gegen ihn zu verteidigen."

Heintz: "Klar wird das etwas Besonderes gegen Arsenal"

Neben den Aufgaben in der Bundesliga steht in der kommenden Woche auch die heiß ersehnte Rückkehr auf die internationale Fußballbühne an, wenn es im ersten Gruppenspiel der Europa League am 14. September (ab 21:05 Uhr) zum FC Arsenal nach London geht.

Obwohl die Rückkehr auf das internationale Parkett schon bei allen Domstädtern rund um den Verein schon jetzt ziemlich präsent ist, glaubt Stammspieler Heintz nicht an Konzentrationsprobleme vor dem Augsburg-Spiel. "Klar wird das etwas Besonderes gegen Arsenal, genauso klar sind wir alle auf Augsburg fokussiert", sollen bei den bayrischen Schwaben endlich die ersten Saisonpunkte eingefahren werden.