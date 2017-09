Schalke bastelt weiter an Avdijaj-Transfer

Donis Avdijaj soll Schalke 04 weiter verlassen

Obwohl das Transferfenster in den meisten europäischen Ligen geschlossen ist, versucht Schalke 04 immer noch, den ausgemusterten Donis Avdijaj loszuwerden.

Wie der "kicker" berichtet, haben die Königsblauen noch leise Hoffnungen, den 21-Jährigen in die Türkei oder nach Tschechien verkaufen zu können. Dort ist das Transferfenster noch bis zum kommenden Freitag geöffnet. Spielerwechsel nach Portugal sind sogar noch bis zum 22. September möglich.

Schalke hatte bis Ende August vergeblich versucht, Avdijaj innerhalb Deutschlands abzugeben. Auch ein erneuter Wechsel zu seinem früheren Leih-Klub Sturm Graz stand zwischenzeitlich im Raum. Alle Optionen für den einst als Riesentalent gehandelten Offensivspieler zerschlugen sich.

In Schalkes Profi-Team hat Avdijaj unter Trainer Domenico Tedesco keine Zukunft mehr. Bleibt das Eigengewächs in Gelsenkirchen, wird es in der Zweitvertretung der Knappen in der Oberliga zum Einsatz kommen.

"Er muss spielen. In der 5. Liga zu spielen wäre sicher nicht das, was er sich erhofft", sagte Tedesco unlängst. Eine Rückkehr Avdijajs in den Profi-Kader "ergäbe aber noch weniger Sinn. Deshalb ist es nach wie vor das Beste, wenn er noch einen Verein findet".